سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: باید در برابر نقش برخی رسانههای غربی ایستادگی کنیم، رسانههایی که با تحریف و بهکارگیری ادبیات غیرانسانی، به توجیه این اقدامات نسلزدایانه یاری رساندهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ امیرسعید ایروانی در نشست عالیرتبه مجمع عمومی به مناسبت دهمین سالگرد «روز بینالمللی بزرگداشت و پاسداشت کرامت قربانیان جنایت نسلزدایی و پیشگیری از این جنایت» در تشریح این خواسته بین المللی اظهار داشت: همانگونه که گزارش گزارشگر ویژه خانم البانیز تصریح کرده است، بسیاری از دولتهای غربی در حالی که پشت دیپلماسی پنهان شدهاند، این کارزار نسلزدایانه را تسهیل، مشروعیتبخشی و در نهایت عادیسازی کردهاند و روایات استعمارگرایانه و تحریفات رژیم صهیونیستی از حقوق بینالملل را بازتولید نمودهاند.
متن کامل سخنرانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شرح است:
همانگونه که در نشست عالیرتبه مجمع عمومی به مناسبت دهمین سالگرد «روز بینالمللی بزرگداشت و پاسداشت کرامت قربانیان جنایت نسلزدایی» گرد هم آمدهایم، بار دیگر بر عالیترین سطح تعهد خود نسبت به مبارزه با جنایت نسلزدایی و پیشگیری از آن تأکید میکنیم.
بهعنوان یکی از همبانیان قطعنامه مجمع عمومی که این روز را بنیان نهاد، ما به کرامت تمامی قربانیانی که رنج آنان جامعه بینالمللی را وامیدارد تا با یقین و صراحت اخلاقی اقدام کند، ادای احترام مینماییم. پیشگیری از نسلزدایی صرفاً یک آرمان مشترک نیست؛ بلکه تعهدی الزامآور، مندرج در حقوق بینالملل و وظیفهای خطیر در قبال بشریت است. بهراستی، این مسئولیت جمعی ماست که هرجا و هر زمان تهدید به نسلزدایی بروز یابد، از وقوع آن جلوگیری کرده و آن]مرتکبان چنین جرمی را مجازات نماییم.
تمامی دولتهای عضو، تعهد عامالشمول در پیشگیری و مجازات بابت نسلزدایی و نیز خودداری از ارائه هرگونه کمک یا مساعدت به ارتکاب آن را بر عهده دارند. منع نسلزدایی، یک قاعده آمره حقوق بینالملل است؛ قاعدهای که هیچ دولتی مجاز به نادیدهگرفتن، تضعیف یا اعمال گزینشی آن نیست. عدالت باید بیامان پیگیری شود، زیرا مصونیت از مجازات تنها به تداوم جنایات بیشتر دامن میزند.
در این راستا، کارویژه حرفهای و اصولی «کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل در مورد سرزمین اشغالی فلسطین» را ارج مینهیم؛ کمیسیونی که به نتایجی عمیقاً نگرانکننده درباره اعمالی که از سوی رژیم صهیونیستی در غزه در حد و حدود جنایت نسلزدایی ارزیابی شده است، دست یافته است.
رژیم صهیونیستی مکرراً و آشکارا حقوق بینالملل را به چالش کشیده و حقوق بینالملل بشردوستانه و بشر را به شیوههایی نقض کرده است که سازوکارهای سازمان ملل آنها را بهطور گسترده مستند ساختهاند.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود، از آنچه علیه ملت فلسطین در غزه رخ داده است بهعنوان نسلزدایی نام برده است. عملیات نظامی رژیم صهیونیستی به کشتار و وارد ساختن آسیبهای جدیِ بیسابقه، تحمیل محاصره کامل و گرسنگی، تخریب نظاممندِ سامانههای بهداشت و آموزش، اعمال خشونت جنسی و شکنجه گسترده، هدف قرار دادن مستقیم زنان و کودکان، حملات وسیع علیه اماکن فرهنگی و مذهبی، و ایجاد مانع در مسیر کمکهای نجاتبخش بشردوستانه منجر شده است. چنین جنایاتی قابل توجیه، تقلیل یا پنهانسازی نیستند.
باید در برابر نقش برخی رسانههای غربی ایستادگی نماییم؛ رسانههایی که با تحریف و بهکارگیری ادبیات غیرانسانی به توجیه این اقدامات نسلزدایانه یاری رساندهاند. همانگونه که گزارش گزارشگر ویژه، خانم البانیز تصریح کرده است، بسیاری از دولتهای غربی در حالی که پشت دیپلماسی پنهان شدهاند، این کارزار نسلزدایانه را تسهیل، مشروعیتبخشی و در نهایت عادیسازی کردهاند و روایات استعمارگرایانه و تحریفات رژیم صهیونیستی از حقوق بینالملل را بازتولید نمودهاند.
نسلزدایی را نمیتوان با سکوت زدود. صدای ما در راه عدالت، اثرگذار است. رنج قربانیان نسلزدایی باید اندوه ما را به ارادهای واحد و مصمم برای پایاندادن قطعی به این جنایت بدل سازد. سازمان ملل متحد باید نه صرفاً از طریق برگزاری چنین مراسم بزرگداشتی، بلکه با اراده اخلاقی راستینِ تمامی اعضای خود، رهبری این تلاش را بر عهده گیرد. جهان باید قاطعانه، جمعی و بیدرنگ، برای پایاندادن به این جنایت و پاسداشت کرامت قربانیان نسلزدایی اقدام کند.