به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) دومین نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و عرضه محصولات مشاغل خانگی بانوان با عنوان یلدای مادرانه در شهر درچه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بانوان در ۱۲۰ غرفه محصولات خانگی و صنایع دستی خود را شامل بافتنی، محصولات رزین، شمع سازی، سرامیک سازی، محصولات غذایی ارگانیک خانگی، پرورش گل و گیاه، خیاطی و پوشاک به تماشا گذاشتند.
شهربانو یزدانی افزود: این نمایشگاه تا ۲۱ آذر در حسینیه سیدالشهداء محله دینان درچه دایر است.