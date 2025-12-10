به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بانوان در ۱۲۰ غرفه محصولات خانگی و صنایع دستی خود را شامل بافتنی، محصولات رزین، شمع سازی، سرامیک سازی، محصولات غذایی ارگانیک خانگی، پرورش گل و گیاه، خیاطی و پوشاک به تماشا گذاشتند.

شهربانو یزدانی افزود: این نمایشگاه تا ۲۱ آذر در حسینیه سیدالشهداء محله دینان درچه دایر است.