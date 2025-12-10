پخش زنده
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: تعداد ثبت نام شدگان قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از مرز ۶۲ هزار نفر عبور کرد و این افراد هزینه کامل تمتع را واریز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج، با تشریح روند نامنویسی گفت: در دو روز نخست، ثبتنام صرفاً به افرادی اختصاص یافت که زودتر پیشثبتنام کرده و مبلغ اولیه را واریز کرده بودند. پس از آن، دیگر متقاضیان طبق گروهبندی استانی وارد مرحله انتخاب کاروان شدند.
آقای رضایی افزود: سامانه «حجِ من» همچنان برای افرادی که پیشثبتنام خود را انجام دادهاند باز است و این گروه تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر فرصت دارند کاروان خود را انتخاب و ثبت نام شان را تکمیل کنند.
وی با اشاره به آمار ثبتنام کنندگان گفت: در چهار روز نخست، بیش از ۶۲ هزار نفر نامنویسی خود را قطعی و بیش از نیمی از آنان نیز مابهالتفاوت هزینه را پرداخت کردهاند. دیگر افراد نیز باید ظرف ۴۸ ساعت مدارک خود را به مدیر کاروان تحویل داده و حداکثر در یک هفته باقیمانده هزینه را واریز کنند.
معاون حج و عمره سازمان حج تأکید کرد: بر اساس زمانبندی اعلامشده، مراجعه نکردن برای انتخاب کاروان یا واریز نکردن وجه بهمنزله انصراف است و ظرفیت به دیگر اولویتهای هر استان اختصاص خواهد یافت.
آقای رضایی همچنین با اشاره به آغاز معاینات پزشکی افزود: تأیید استطاعت جسمی براساس دستورالعملهای مرکز پزشکی حج و زیارت الزامی است و متقاضیان باید پس از هماهنگی با مدیر کاروان، به پزشک معاین مراجعه کنند.