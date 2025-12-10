به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این حادثه حدود ساعت ۳ بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در محدوده‌ی دوراهی باگ شهرستان دنا، بعد از پمپ گاز به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

غفارفر افزود: یک دستگاه اتوبوس که از عسلویه به مقصد اصفهان در حرکت بود، به دلیل لغزندگی جاده پس از انحراف به چپ از ارتفاع حدود ۵ متری سقوط کرد.

او ادامه داد: این حادثه ۱۳ مصدوم داشت که ۲ نفر از آنها در وضعیت وخیم و بقیه در شرایط مساعد قرار داشتند.

رییس اورژانس ۱۱۵ استان اضافه کرد: مصدومان با ۷ آمبولانس به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.