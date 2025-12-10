بامداد امروز؛
۱۳ مصدوم در پی انحراف اتوبوس در جاده دنا
انحراف اتوبوس در محدوده باگ شهرستان دنا ۱۳ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این حادثه حدود ساعت ۳ بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در محدودهی دوراهی باگ شهرستان دنا، بعد از پمپ گاز به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
غفارفر افزود: یک دستگاه اتوبوس که از عسلویه به مقصد اصفهان در حرکت بود، به دلیل لغزندگی جاده پس از انحراف به چپ از ارتفاع حدود ۵ متری سقوط کرد.
او ادامه داد: این حادثه ۱۳ مصدوم داشت که ۲ نفر از آنها در وضعیت وخیم و بقیه در شرایط مساعد قرار داشتند.
رییس اورژانس ۱۱۵ استان اضافه کرد: مصدومان با ۷ آمبولانس به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.
او همچنین افزود: گروه نجات سریع هلالاحمر نیز در محل برای انجام عملیات رهاسازی مصدومان گرفتار حضور که نقش بسیار مهمی در تسریع عملیات داشت.