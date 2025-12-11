به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-میدان شقایق محدوده خیابان طبیعت و شقایق دوم غربی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان شقایق اول غربی و نسترن ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰

ایوانکی:

-بلوار طالقانی، بلوار مستضعفین، بلوار رحمانی نژاد، خیابان امداد، خیابان ولیعصر، خیابان دانشگاه و خیابان سمیه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰