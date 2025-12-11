پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه بیستم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-میدان شقایق محدوده خیابان طبیعت و شقایق دوم غربی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان شقایق اول غربی و نسترن ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰
ایوانکی:
-بلوار طالقانی، بلوار مستضعفین، بلوار رحمانی نژاد، خیابان امداد، خیابان ولیعصر، خیابان دانشگاه و خیابان سمیه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰