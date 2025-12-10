محمد حسین رجبی دوانی گفت: کتاب «بانوی بانوان جهان» آخرین اثر آیت‌الله دوانی و جامع‌ترین روایت مردمی از زندگی حضرت زهرا (س) است.

محمدحسین رجبی دوانی کارشناس تاریخ اسلام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در معرفی چاپ جدید کتاب «بانوی بانوان جهان» تألیف پدرش مرحوم آیت‌الله علی دوانی، این اثر را «آخرین نوشته مؤلف در دوران حیات و حاصل عشق و ارادت عمیق او به حضرت فاطمه زهرا (س)» دانست و گفت: کتاب به زبانی روان و برای همه اقشار جامعه قابل فهم است و بر اساس منابع معتبر شیعه و اهل‌سنت نوشته شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از این اثر افزود: این کتاب دو بار در دوران حیات مؤلف چاپ شد و در چاپ جدید، بنده پس از رحلت ایشان فصل‌بندی‌ها را بازچینش کردم و برخی اشکالات چاپی را اصلاح نمودم.

رجبی دوانی بخش‌های مربوط به ولادت حضرت زهرا (س)، جایگاه آن حضرت نزد پیامبر (ص) و نیز ازدواج بی‌نظیر حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) را از فصل‌های جذاب کتاب برشمرد وافزود: در ایام نزدیک به ولادت، مطالعه این فصول برای مخاطبان خواندنی‌تر خواهد بود.

وی درباره فصول مرتبط با ایام شهادت گفت: بخش دفاع جانانه حضرت زهرا (س) از ولایت و مقابله با غصب خلافت، از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های کتاب است.

این پژوهشگر ویژگی‌های عبادی حضرت را از برجسته‌ترین محور‌های کتاب دانست و افزود : با وجود مسئولیت‌های خانه‌داری و تربیت فرزندان، عبادت‌های طولانی آن حضرت چنان بود که از شدت ایستادن در نماز، پا‌های مبارکش متورم می‌شد.

رجبی دوانی افزود: در کتاب به نقش سخت حضرت زهرا (س) در زندگی مشترک با امیرالمؤمنین (ع) نیز پرداخته شده؛ از جمله سال‌هایی که حضرت علی (ع) در جنگ‌های متعدد حضور داشت و همسرش علاوه بر مدیریت منزل، در تربیت فرزندان نیز تنها بود.

وی به نقل از منابع گفت: برخی اصحاب برجسته مانند سلمان و جابر بن عبدالله انصاری، محضر حضرت زهرا (س) را برای دریافت معارف دینی درک می‌کردند؛ موضوعی که در کتاب با استناد تاریخی ذکر شده است.

پژوهشگر تاریخ اسلام بخش‌هایی از کتاب را که به «لوح» و «صحیفه» حضرت زهرا (س) پرداخته، بسیار مهم و کم‌نظیر خواند و گفت:صحیفه پس از رحلت پیامبر (ص) و با نزول جبرئیل بر حضرت زهرا (س) پدید آمد؛ جبرئیلی که معمولاً تنها بر پیامبران اولوالعزم ظاهر می‌شود. امیرالمؤمنین (ع) نیز به عنوان کاتب، سخنان جبرئیل را ثبت می‌کرد.

وی تأکید کرد: لوح حضرت زهرا (س) نیز از آثار ارزشمند و قدسی است که به گفته جابر بن عبدالله، دارای نوشته‌هایی به رنگ سبز زمردین بوده است.

رجبی دوانی اظهار داشت:لوح و صحیفه حضرت زهرا (س)، قرآن جمع‌آوری‌شده توسط امیرالمؤمنین (ع) و ذوالفقار آن حضرت، همگی اکنون در دست امام زمان (عج) و از میراث امامت به شمار می‌آیند.

آیت الله علی رجبی دوانی نزدیک به صد اثر در حوزه‌های تاریخ اسلام، اهل بیت و شیعه از خود بجا گذاشته است که کتاب بانوی بانوان جهان آخرین اثر ایشان محسوب می شود.