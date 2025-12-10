پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل ادارهکل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای انگوت و گرمی از صبح تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۹ آذر خبر داد.
براساس این هشدار، بارش باران گاهی بهصورت رگبار باران، بارش برف در مناطق کوهستانی بهویژه قله سبلان و وزش تندباد موقتی انتظار میرود.
جاری شدن روانآب در مسیلها و احتمال وقوع سیلاب موقتی، آبگرفتگی برخی معابر شهری و اختلال در تردد جادهای بهویژه در گردنههای کوهستانی، از آثار این سامانه جوی پیشبینی میشود.
آمادگی شهرداریها در مدیریت و کنترل آبگرفتگی معابر عمومی در برخی نواحی شهری، احتیاط در ترددهای جادهای و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در گردنههای کوهستانی، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، اطلاعرسانی به عشایر در مراتع و دامنه کوهها، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه میشود.