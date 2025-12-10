به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه «الاقصی»؛ یونیسف در گزارشی تأکید کرد که از زمان اجرای آتش بس در غزه؛ هزاران کودک برای درمان ناشی از سوء تغذیه شدید در بیمارستان‌های نوار غزه بستری شده‌اند.

یونیسف افزود: تنها در ماه اکتبر گذشته، ۹۳۰۰ کودک در نوار غزه به علت سوء تغذیه حاد تحت درمان قرار گرفتند.

در گزارش یونیسف آمده است که در ماه اکتبر، همچنین ۸۳۰۰ زن باردار و شیرده به علت سوءتغذیه حاد تحت مراقبت قرار گرفتند.

یونیسف تأکيد کرد که زنان که دچار سوء تغذیه هستند، نوزادان نارس یا کم وزن به دنیا می‌آورند که یا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه فوت می‌کنند یا زنده می‌مانند و از سوء تغذیه و دیگر بیماری‌ها رنج می‌برند.