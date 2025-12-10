پخش زنده
فرماندار اردبیل گفت: باتوجه به پیش بینی بارش باران، هوای سردو احتمال وقوع سیل از آمادگی شهرستان اردبیل برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه ستاد بحران شهرستان اردبیل برآمادگی دستگاههای اجرایی وخدمات رسان در شرایط بحرانی تاکید کرد وافزود:درحال حاضر تمام دستگاههای اجرایی وخدمات رسانی شهرستان باید در آماده باش کامل به سر ببرند.
وی از شهرداریها خواست:تمهیدات لازم را برای پیشگیری از آب گرفتگی معابر وخیابانها انجام دهند واقدامات لازم را انجام دهند.
فرماند اردبیل بر هماهنگی دستگاههای اجرایی واستفاده از ظرفیتهای مردمی وسازمانهای مردم نهاد برای مدیریت بحرانهای احتمالی تاکید کرد.
قلندری تصریح کرد:نیروهای، اکیبها وماشین آلات شهرداری، دستگاههای خدمات رسانی هم در داخل شهر وهم جادههای مواصلاتی وراههای روستای آماده خدمات رسانی هستند تا درسریعترین زمان ممکن خدمات مناسب را انجام دهند.
وی از تامین اقلام وکالاهای اساسی مردم درشهرستان خبرداد وگفت:نانواییها هم در تامین نان مردم شهرستان هم فعال خواهند بود تا دراین راستا دغدغهای نداشته باشند.
قلندری با اشاره به تعطیلی مدارس بر تاثیر گذار بودن کلاسهای آن لاین برای دانش آموزان تاکید کرد وگفت:مرکز بهداشت ومراکز خدمات درمانی وبهداشتی شهرستان هم آماده ارائه خدمات هستند.