آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در مشهد، منجر به جان باختن یک کودک و مصدوم شدن سه کودک دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت:این حادثه ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته ۱۸ آذر در طبقه اول یک منزل ویلایی دو طبقه در خیابان پورسینا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

آتش‌پاد دوم حسن نجمی افزود: در این حادثه چهار کودک زیر ۶ سال در محل محبوس شده بودند که یکی از این کودکان جان خود را از دست داد و سه کودک نیز مصدوم شدندکه به بیمارستان منتقل شدند که وضعیت ۲ نفر از آنها نیز بسیار وخیم گزارش شده است.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد به خانواده‌ها هشدار داد: هرگز کودکان را در منزل، حتی برای دقایقی کوتاه، تنها رها نکنند. این بی‌دقتی می‌تواند در کمتر از چند دقیقه به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود.

نجمی گفت: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است