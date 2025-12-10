جان باختن یک کودک و مصدوم شدن ۳ کودک دیگر در آتش سوزی منزل در مشهد
آتشسوزی در یک منزل مسکونی در مشهد، منجر به جان باختن یک کودک و مصدوم شدن سه کودک دیگر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد گفت:این حادثه ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته ۱۸ آذر در طبقه اول یک منزل ویلایی دو طبقه در خیابان پورسینا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: در این حادثه چهار کودک زیر ۶ سال در محل محبوس شده بودند که یکی از این کودکان جان خود را از دست داد و سه کودک نیز مصدوم شدندکه به بیمارستان منتقل شدند که وضعیت ۲ نفر از آنها نیز بسیار وخیم گزارش شده است.
سخنگوی آتشنشانی مشهد به خانوادهها هشدار داد: هرگز کودکان را در منزل، حتی برای دقایقی کوتاه، تنها رها نکنند. این بیدقتی میتواند در کمتر از چند دقیقه به فاجعهای جبرانناپذیر تبدیل شود.
نجمی گفت: علت وقوع آتشسوزی در دست بررسی است