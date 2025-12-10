پخش زنده
امروز: -
طوفان «برام» در انگلیس، با باران فراوان و بادهای شدید، شماری از جادهها را با سیلاب پوشاند، برق حدود چهارهزار خانه را قطع، دهها پرواز را لغو و بخشی از سفرهای با قطار، زمینی و دریایی را نیز متوقف یا با اختلال روبهرو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از لندن، طوفان «برام» شمال و غرب انگلیس را به شدت تحت تاثیر قرار داد و صدها خانه در محاصره سیل قرار گرفتند. تند باد با سرعت ۱۴۵ کیلومتر بر ساعت در اسکاتلند برخی درختان را شکست و با پرتاب اشیا از ساختمانها و بالکن خانهها به شماری از خودروها خسارت وارد کرد.
در پی وقوع طوفان «برام» نود هشدار جاری شدن سیل در نقاط مختلف انگلیس صادر شد. برخی مدارس و دانشگاهها تعطیل شد. در آغاز طوفان «برام» در انگلیس، سازمان هواشناسی این کشور هشدار داد جان انسانها در خطر است. در شمال غربی اسکاتلند تا ۱۰۰ میلی متر باران پیش بینی شده است.
بر اساس گزارش رسانهها در انگلیس پرواز هواپیماها، گذرگاههای کشتیها و سفرهای راه آهن همگی با اختلال روبهرو شدهاند، تعدادی از پروازهای هواپیماها در فرودگاهها و نیز شماری از سفرها با کشتی، به حالت تعلیق درآمده و محدودیتهای سرعت در خطوط راهآهن اسکاتلند اعمال شده است.
شرکت هواپیمایی انگلیس، بریتیش ایرویز، از سه شنبه نخستین موج پروازهای داخلی خود را از هیترو در لندن لغو کرد و در شهر بلفاست نیز دستکم ۱۸ هواپیما به علت "شرایط نامساعد جوی" زمین گیر شد.
دیلی میل نوشت در فرودگاه دوبلین در ایرلند نیز ۴۲ پرواز، از جمله ارتباط با پاریس و آمستردام، به علت وزش باد شدید لغو شده است.