شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادسرای خوزستان تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در این دادسرا خبر داد و گفت: یکی از معاونتهای این دادسرا نیز بهعنوان معاونت ویژه نظارت انتخاب و بازرس ویژه نیز تعیین شده است.
امیر خلفیان افزود: تمرکز بیشتر باید بر پیشگیری باشد و این امر در قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات مورد تاکید است. او ادامه داد: در قانون جدید نماینده دادگستری بهعنوان عضو هیئتهای اجرایی حضور دارد که قطعا نقش موثری بر کاهش تخلفات و جرائم خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: مسئولان برگزاری باید به اصل بیطرفی توجه ویژه داشته باشند و نامزدها نیز با رعایت قانون، به برگزاری انتخاباتی پرشور کمک کنند.
او تاکید کرد: رسانههای عمومی نقش قابل توجهی در هدایت جامعه به سوی قانونمداری دارند و باید با تهیه ویژه برنامههای مرتبط، مانع از فعالیت افسار گسیخته برخی شبکههای معاند در فضای مجازی شوند.