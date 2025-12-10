صدورمجوز دورکاری بانوان شاغل ادارات در روز چهارشنبه، ۱۹ آذرماه
استاندار خراسان رضوی مجوز دورکاری بانوان شاغل ادارات در روز چهارشنبه، ۱۹ آذرماه را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: در آستانه سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی میتوانند با هماهنگی مدیران از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
غلامحسین مظفری اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و فراهم آوردن فرصتی برای بانوان به منظور سپری کردن اوقات بیشتر در کنار خانواده اتخاذ شده است.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را برای اجرای مناسب این تصمیم به عمل آورند.
استاندار خراسان رضوی در این پیام ابراز امیدواری کرد: این اقدام، گامی هرچند کوچک در راستای قدردانی از زحمات و نقش بیبدیل بانوان در محیط کار و خانواده باشد.