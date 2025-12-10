پخش زنده
نمایشگاه بینالمللی استان مرکزی میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و صنایع وابسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ چهاردهمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و صنایع وابسته، با حضور دکتر مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی، معاونین استاندار، جمعی از مدیران استانی و فعالان صنعت خودرو در محل نمایشگاه بینالمللی استان مرکزی افتتاح شد.
این دوره از نمایشگاه با مشارکت بیش از ۵۰ شرکت از استانهای مختلف کشور برگزار شده و هدف آن ارائه جدیدترین محصولات، معرفی توانمندیهای تولید داخل و ایجاد فضای تعامل میان تولیدکنندگان، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو است.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر پنج هزار متر مربع سالن سرپوشیده از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن پارس نمایشگاه بینالمللی استان مرکزی برپا خواهد بود و پذیرای علاقهمندان و متخصصان این حوزه است.