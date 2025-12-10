پخش زنده
مسابقات تیراندازی بادی قهرمانی نیروی زمینی ارتش بامعرفی برترینها به میزبانی مرکز آموزش توپخانه اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امیرسرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان در آئین پایانی این رقابتها با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۶۲ تیم یگانهای تابعه، با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسم و روح کارکنان نیروهای مسلح، اظهار کرد: ورزش یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ سلامت جسم و روح است و علاوه بر تقویت بنیه جسمی، موجب افزایش روحیه، اعتماد به نفس و کاهش استرس و آسیبهای اجتماعی میشود.
وی افزود: تربیت و آموزش نیروی انسانی کارآمد، آگاه، شجاع و ورزیده از اولویتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و ورزش میتواند عاملی مؤثر در افزایش توان جسمی، روحیه و آمادگی رزمی کارکنان باشد.
امیر کرمی با اشاره به نقش مسابقات ورزشی در ایجاد انگیزه و همبستگی در میان کارکنان نیروهای مسلح، تاکید کرد: این مسابقات موجب ایجاد رقابت سالم و جوانمردانه میان کارکنان شده و جلوهگاه اقتدار، آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح است؛ توانمندیهایی که در سایه ایمان، تلاش و آموزش به دست آمدهاند.
وی همچنین هدف از برگزاری این رقابتها را شناسایی استعدادها و انتخاب ورزشکاران برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور، ارتش و لیگ نیروهای مسلح بیان کرد.
بر اساس این گزارش، در نتایج تیمی این رقابتها، در رشته تفنگ، تیمهای تیپ ۱۱۶ زرهی، مرکز آموزش توپخانه و دانشگاه افسری امام علی (ع) ب بهترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند. همچنین در رشته تپانچه، تیمهای تیپ ۲۸۱ زرهی، مرکز آموزش پیاده و دانشگاه افسری امام علی (ع) الف رتبههای برتر را کسب کردند.
در مجموع دو رشته نیز تیمهای مرکز آموزش توپخانه، تیپ ۱۱۶ زرهی و دانشگاه افسری امام علی (ع) بهترتیب مقامهای اول تا سوم مسابقات تیراندازی بادی تمرکزی قهرمانی نیروی زمینی ارتش را از آن خود کردند.