مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: جکت SP۱۱A پس از بارگیری، انجام عملیات تکمیلی و مهاربندی، اکنون در مسیر حرکت به سمت موقعیت نهایی نصب قرار گرفته، که مرحله‌ای مهمی در توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با اعلام حرکت جکت به سمت موقعیت ۱۱A گفت: این جکت با ملحقات خود وزنی بیش از ۴۰۰۰ تن دارد که شامل ۲۲۵۷ تن بدنه اصلی، ۱۵۸۵ تن شمع‌ها و بیش از ۲۰۰ تن ملحقات است.

ثقفی در ادامه افزود: استفاده از فولاد S۴۲۰ باعث کاهش وزن، افزایش استحکام و ارتقای ضریب ایمنی جکت شده است.

مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان فرآیند بارگیری و انتقال جکت به موقعیت SP۱۱A پارس جنوبی گفت: پس از بارگیری و مهاربندی جکت و همچنین بارگیری شمع‌ها و ملحقات، این سازه ابتدا از جزیره صدرا در بوشهر خارج و در اسکله پارس عسلویه مستقر و پس از مهیا شدن شرایط جوی مناسب برای عملیات نصب، به موقعیت منتقل خواهد شد. پس از اتمام نصب جکت، با برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده بلافاصله عملیات حفاری آغاز خواهد شد.

وی گفت: همراهی شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای این طرح ملی؛ تضمین کننده پیشرفت پروژه و تسریع در انجام آن است.

ثقفی تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلان وزارت نفت و با توجه به اهمیت حیاتی توسعه میادین مشترک و نقش آن در کاهش ناترازی انرژی کشور، گروه پتروپارس به عنوان بازوی توانمند و راهبردی وزارت نفت، تسریع در اجرای پروژه‌ها و پیشبرد طرح‌های ملی را به عنوان اولویت اصلی خود تعیین کرده است.

وی افزود: پتروپارس با بهره‌گیری از توان مهندسی، ظرفیت‌های مدیریتی و تجربه گسترده در عرصه پروژه‌های بزرگ انرژی، تلاش دارد با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش سرعت عملیات، مسیر تحقق اهداف راهبردی کشور در حوزه انرژی را هموارتر سازد.