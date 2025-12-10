پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه گفت: با توجه به افزایش شیوع بیماریهای تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفولانزا و براساس ارزیابیهای دقیق انجامشده، تعدادی از مدارس شهرستان امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد و آموزش از طریق بستر شاد انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله خلیلاجمندی با اشاره به شرایط چند روز اخیر مدارس افزود: بهدلیل نگرانی خانوادهها و افزایش تعداد دانشآموزان درگیر بیماری، باهماهنگی فرمانداری شهرستان، یک تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد و این تیم طی پایش میدانی و رصد وضعیت دانشآموزان، گزارشی از روند افزایشی ابتلا ارائه کرد.
وی گفت : پس از تشکیل کمیته اضطرار شهرستان و تائید دانشگاه علوم پزشکی تهران مبنی بر افزایش ابتلا به بیماری تنفسی و ضرورت مدیریت شرایط کنونی در سطح شهرستان، مقرر شد تنها مدارسی که میزان ابتلای دانشآموزان در آنها بیش از شاخص تعیین شده گزارش گردیده است و بهصورت غیرحضوری فعالیت کنند شاخصهای مربوطه توسط شبکه بهداشت شهرستان پایش شده و در جلسه کمیته اضطرار شهرستان گزارش گردید.
مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه تاکید کرد: این اطلاعیه بهمعنای تعطیلی مدارس شهرستان نیست و صرفاً مدارسی که در آنها میزان ابتلا از شاخص تعیینشده عبور کرده باشد غیرحضوری خواهند شد لذا مدیران این مدارس موظفاند اطلاعرسانی دقیق را به دانشآموزان و خانوادهها انجام دهند.
خلیل ارجمندی همچنین در خصوص احتمال تعطیلی کلیه مدارس یا غیرحضوری شدن سایر مدارس گفت: هرگونه تصمیمگیری جدید منوط به اعلام نظر مقام عالی استان و هماهنگی با فرماندار است. تاکنون تصمیم دیگری در این زمینه اتخاذ یا ابلاغ نشده است.
وی افزود : اولیا و دانشآموزان مدارس از کانال شاد مدرسه ها پیگیر خبر تعطیلی مدرسه خود باشند.