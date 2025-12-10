به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در جلسه پایانی هیئت عمومی برای تصویب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ اعلام شد که اگرچه تعداد دستگاه‌های فاقد صورت‌حساب عملکرد کاهش یافته است، اما همچنان برخی دستگاه‌ها تمام یا بخشی از اطلاعات صورت‌حساب عملکرد خود را در موعد مقرر ارسال نکرده‌اند.

در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و با هدف ارتقای شفافیت و اطلاع عموم، به دستور آقای دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، فهرست این دستگاه‌ها منتشر و پرونده آنها برای رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل خواهد شد.

اسامی دستگاه‌های حساب‌نداده به شرح زیر است:

شرکت ملی فولاد ایران

شرکت بازرگانی نفت ایران- نیکو

شرکت ملی نفت ایران - مادر تخصصی

شرکت توسعه صنایع پالایش نفت

شرکت پترو پارس

شرکت پترو ایران

شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)

شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

پژوهشکده آمار

صندوق بازنشستگی کشوری

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نمایندگی در امور حج و زیارت

دانشگاه اصول دین

مرکز آموزش عالی لامرد

مرکز آموزش عالی اقلید

دانشگاه کردستان

دانشگاه صنعتی اراک

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی

داره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان البرز

جمعیت هلال احمر استان مرکزی

جمعیت هلال احمر استان قزوین

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد

شرکت پرورش کرم ابریشم ایران

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید

تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

شرکت برق منطقه‌ای زنجان

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی

شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی

شرکت باطری سازی نیرو

شرکت سازمان صنایع دستی ایران -در حال تصفیه

سازمان حسابرسی

شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران -فرعی

شرکت بیمه ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور- در حال تصفیه

صندوق ضمانت صادرات ایران

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

شرکت مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک

شرکت ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران

شرکت صنایع چوب و فلز و پلاستیک- سیما چوب

سازمان ایران گردی و جهانگردی

شرکت غله و بازرگانی منطقه (۱)

شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان

شرکت غله و بازرگانی منطقه (۷)

شرکت گاز استان قم

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

شرکت پالایش گاز فجر

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته - مادر تخصصی

شرکت سازمان بهره وری انرژی ایران

شرکت سازمان انرژی‌های نو ایران

شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

شرکت ملی صادرات گاز ایران

شرکت صنایع الکترونیک شیراز

شرکت غله و بازرگانی منطقه (۱۳)

شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز - اسکوتک

شرکت خدمات صنعتی بازرگانی

صندوق توسعه صنایع دریایی

شرکت تولید نیروی برق سهند

شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه

شرکت توسعه زنجیره مس ایران

شهرداری زاهدان

شهرداری بستان آباد

شهرداری لاهیجان

شهرداری ویست