در دیدار نمایندگان سازمان انرژی اتمی با استاندار کرمان و با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیر دفتر سازمان در استان، گزارشی از عملکرد سازمان انرژی اتمی در حوزه محدوده‌های پرتوزا در استان کرمان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این دیدار پیرامون موضوع محدوده‌های اکتشافی جدید سازمان با همکاری هلدینگ ماهان و شرکت جهاد نصر که پتانسیل بزرگی از مواد معدنی را به ظرفیت‌های کشور و استان کرمان اضافه خواهد کرد؛ بحث و تبادل نظر صورت گرفت



دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز بر معرفی اولیه از محدوده‌های معدنی قابل واگذاری و آماده سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد تا با انتخاب مجموعه‌های قوی، شاهد کار اثرگذاری در سطح استان باشیم.