با تماس کودک ۵ ساله با اورژانس ۱۱۵ و جستوجوی چندساعته نیروهای امدادی جان چهار عضو یک خانواده نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: کودکی که با خانواده در محدوده تونل جاده لوداب گرفتار شده بود با مرکز اورژانس تماس گرفت و بدون اعلام محل دقیق، عملیات کارکنان اورژانس را به یکی از پیچیدهترین مأموریتهای این ماه تبدیل کرد. غفارفرد افزود: تنها سرنخ موجود، سرویس لوکیشن تلفن همراه کودک بود؛ نشانیای با دقت محدود، اما همان اندک اطلاعات، گروههای نزدیک به محدوده احتمالی را برای جستوجوی فوری راهی کرد. وی ادامه داد: پس از حدود ۲ ساعت جستوجوی نفسگیر در چند مسیر مختلف، محل حادثه در جاده پاتاوه_دهدشت و محدوده تنگ سریز، تصادف رانندگی خودرو دنا شناسایی و عملیات نجات انجام شد. سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در این حادثه پدر، مادر و دو کودک ۲ و ۵ ساله حضور داشتند که همگی توسط تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند. این مأموریت، نشان داد که هماهنگی و هوشیاری تیمهای عملیاتی و دیسپچ اورژانس ۱۱۵، از میان صدای لرزان یک کودک ۵ساله، مسیر نجات را پیدا کرد.