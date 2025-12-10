مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اعلام اینکه تولید هلدینگ در سال گذشته ۷ درصد از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه رشد داشته است، گفت: در این مدت ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد عملیاتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه عملیاتی ناشی از فناوری و نوآوری محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شریعتمداری در همایش پتروفن ۱۴۰۴ با تأکید بر اینکه همایش پتروفن دیگر رویکردی درون‌سازمانی ندارد، اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم رویدادی با انعکاس دقیق نیاز‌های کشور داشته باشیم و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها را در کنار هم قرار دهیم. فناوری و نوآوری فقط مسئله امروزی نیست؛ محور راهبردی و اقتصادی جهان امروز است که با سرعت در حال تحول است.

وی با اشاره به تحولات صنعت پتروشیمی از کربن تا هوشمندسازی گفت: هوشمندسازی شرکت‌ها نیازمند کار بسیار بزرگی است. داده‌ها در صنعت باید به‌صورت عمیق در فرآیند‌ها جاری شود؛ هرچند موانع متعددی وجود دارد، اما کشور ناچار و محکوم به حرکت در این مسیر است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر تعمیق تحول دیجیتال اظهار کرد: باید نرم‌افزار‌های مناسب، بومی‌سازی فرایند‌ها و کنترل هوشمند زنجیره از تولید تا مصرف در بازار نهایی را دنبال کنیم. جوانان خلاق ما توانمند هستند و ظرفیت‌های قدرتمندی در ایران داریم.

۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا در هلدینگ خلیج فارس

شریعتمداری با اعلام ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرای هلدینگ، گفت: این پروژه‌ها با همکاری گسترده شرکت‌های داخلی می‌تواند تحرک قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند.

وی بر سرمایه‌گذاری در نوآوری و پژوهش و اجتناب از هزینه‌کرد منابع موجود برای کار‌های غیرنوآورانه تأکید و تصریح کرد: تولید هلدینگ در سال گذشته ۷ درصد از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته، ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد عملیاتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه عملیاتی ناشی از فناوری و نوآوری محقق شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه با ۶۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ساخت داخل، ۱۰۱ میلیون دلار صرفه‌جویی خروج ارز حاصل شده است، گفت: ۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن امسال در اختیار بیش از ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان قرار گرفت که امیدواریم به نتایج ارزشمندی منجر شود.