تیم فوتبال آلومینیوم اراک میزبان سپاهان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس و از هفته سیزدهم نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی میزبان سپاهان اصفهان است.
در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشود، شاگردان مجتبی حسینی بعد از ۳ تساوی متوالی در یک دیدار سخت و خانگی چشم به سه امتیاز این مسابقه مقابل تیم بالای جدولی سپاهان اصفهان دارند.
آلومینیوم سازان هم اکنون با ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول ردهبندی قرار دارند و سپاهان اصفهان با ۲۱ امتیاز تا پیش از دیدارهای هفته سیزدهم صدرنشین لیگ لقب دارد.
در آن سوی میدان شاگردان نوید کیا در هفت دیدار گذشته یچ مسابقهای را واگذار نکردند و برای جا نماندن از کورس صدرنشینان به سه امتیاز این دیدار میاندیشند.
دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه چهارشنبه نوزدهم آذر در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشود و حضور بانوان در این مسابقه و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای خانمهای تماشاگر رایگان است.