پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: طبق قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند با تمام ظرفیتها و امکانات خود در خدمت ستاد انتخابات استان باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طاهر رستمی در جلسه شورای اداری شهرستان بجنورد گفت : همه مدیران باید از ستاد انتخابات استان پشتیبانی کنند و حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدها اقدامی انجام دهند.
وی با تأکید بر اهمیت سلامت انتخابات افزود: وظیفه ما بهعنوان مجریان انتخابات، فراهمکردن تمامی شرایط لازم برای حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی است.
معاون سیاسی استاندار همچنین با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: اهمیت این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد تا جامعه به سمت سالمندی نرود؛ بنابراین همه دستگاهها باید برای اجرای صحیح آن تلاش کنند.
رستمی با اشاره به مسائل توسعهای استان نیز افزود: مدیران باید با نگاه توسعهمحور عمل کرده و برای حل مشکلات شهرستانها تدبیر لازم را اتخاذ کنند تا از بروز نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری شود.