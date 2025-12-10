رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت : تا صبح روز چهارشنبه ۱۵ مورد آبگرفتگی اماکن و منازل و ۱ مورد گرفتاری خودرو درون آب در شهر کرمانشاه رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری اظهار کرد: از آغاز بارندگی روز گذشته در سطح استان تاکنون ۱۵ مورد آبگرفتگی منازل و اماکن و همچنین ۱ مورد گرفتاری خودرو سواری درون آب در محله نوکان به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام که بلافاصله با اعزام امدادگران سازمان آتش نشانی خودرو مذکور به مکان امن منتقل شد.

وی افزود: بیشترین موارد آب گرفتگی اماکن و منازل در محله‌های کرناچی، پردیس و خیابان شریعتی بوده که بلافاصله با اعزام نیرو‌های سازمان آتش نشانی، رفع آب گرفتگی منازل و اماکن سطح شهر انجام شده است.

قادری در پایان اضافه کرد: ۹۰ آتش نشان با ۵۷ دستگاه خودرو در ۱۱ ایستگاه آتش نشانی در حال فعالیت هستند و آماده باش این سازمان تا پایان بارندگی ادامه خواهد یافت.