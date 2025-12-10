برداشت بیش از ۲۴۶ هزار تن سیبزمینی در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت بیش از ۲۴۶ هزار تن سیبزمینی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: به منظور تأمین نیاز بازار داخلی و افزایش تولید محصولات کشاورزی، برداشت سیبزمینی از مزارع لرستان صورت گرفته و کشاورزان استان توانستند عملکرد قابل توجهی را در سطح زیرکشت پنج هزار و ۴۷۶ هکتار به ثبت برسانند.
نامدار صیادی افزود: امسال سطح زیرکشت سیبزمینی در لرستان به پنج هزار و ۴۷۶ هکتار رسید که از این میزان، تولیدی بالغ بر ۲۴۶ هزار و ۴۲۰ تن حاصل شده است، متوسط عملکرد در هر هکتار ۴۵ تن بوده و بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستانهای خرمآباد، ازنا، الیگودرز، سلسله و دلفان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: ارقام مختلفی از سیبزمینی شامل آگریا، جلی، میلوا، دوناتا، جاوید، کلمبا، سانته و مارفونا در مزارع استان کشت شده است.
صیادی، همچنین بالاترین عملکرد در هر هکتار را ۹۰ تن اعلام کرد که مربوط به شهرستانهای دلفان و ازنا است.