به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان کشورمان در رده‌های سنی مختلف رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان عربستان موفق شدند جواز حضور در مرحله حذفی را به‌دست آورند.

در بخش پسران زیر ۱۱ سال، یاسین شعاری با کسب دو پیروزی و بدون باخت به‌عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شد و پرهام بیات نیز در گروه ۴ به‌عنوان نفر دوم صعود کرد.

در بخش پسران زیر ۱۵ سال نیز احسان شیریتی بدون باخت صدرنشین گروه ۱۵ شد و صعود کرد.

در بخش دختران زیر ۱۵ سال، هر دو نماینده کشورمان با عملکردی بدون شکست از گروه‌های خود بالا آمدند. وانیا یاوری با دو پیروزی متوالی صدرنشین گروه ۱ شد و سارینا جهانشاهی نیز با ثبت نتایج مشابه، به‌عنوان سرگروه گروه ۵ راهی مرحله حذفی شد.

در مسابقات زیر ۱۹ سال دختران، ملیکا عباسی با وجود تلاش فراوان از گروه خود صعود نکرد، اما در بخش پسران این رده، ملی‌پوشان کشورمان نمایش بسیار موفقی داشتند. بنیامین فرجی صدرنشین گروه ۱ شد، محمدحسن حبیبی با دو پیروزی صدرنشین گروه ۳ گردید، اَوِستا عسکرزاده به‌عنوان نفر دوم گروه ۹ به مرحله بعد راه یافت و عرفان یزدان‌بخش با سه پیروزی و بدون شکست صدرنشین گروه ۱۰ شد.

محسن شیشه گرها، سرمربی تیم ملی هوپس و امیر بخشی، مربی تیم جوانان هدایت پینگ پنگ بازان اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها را بر عهده دارند.

مسابقات کانتندر جوانان عربستان ۱۶ تا ۱۹ آذر به میزبانی شهر دمام برگزار خواهد شد.