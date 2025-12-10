پخش زنده
هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط کشی از ابتدای سال جاری تاکنون، در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رییس اداره ایمنی راه ادار کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به انجام هزار و ۵۸۷ کیلومتر خط کشی به همراه طراحی، ساخت، جانمایی و نصب ۵ هزار و ۶۸۲ عدد انواع تابلوهای اخطاری و انتظامی و علائم در ۸ ماه گذشته گفت: ۴۷۱ متر مربع تابلو اطلاعاتی بهسازی و نصب شده ۷۲۰۰ متر حفاظ جانمایی و همچنین ۱۵۹ دماغه نیز ایمن سازی شده است.
احمدی شاهرخت افزود: تشخیص و تعیین مسیر در جادهها از مهمترین عواملی است که به کاربران جادهای کمک میکند تا در تردد دچار مشکل نشوند و براین اساس این اداره برای ارتقای ایمنی محورهای حوزه استحفاظی اقداماتی از جمله خطکشی، نصب تابلو و اصلاح شیب شیروانی و دیگر فعالیتهای راهداری را بطور مستمر انجام میدهد تا کاربران جادهای به سلامت در مسیری ایمن طی طریق کنند.
وی گفت: برای ارتقای و اصل بخشنده بودن جادهها این اداره توانسته طی زمان مذکور بیش از ۷۴ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی هم به انجام رساند.