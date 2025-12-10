به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به کشف یک محموله قاچاق سیگار و تنباکو در خرم‌آباد اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.



قهرمان شاهی افزود: پرونده قاچاق یک میلیون و ۴۵ هزار نخ سیگار و سه هزار و ۵۷۰ عدد تنباکو به ارزش ۴ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۴ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.



شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق ۱۵۰ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان جریمه محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۹۹۱میلیون تومان برابر ارزش کالا محکوم و در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۳۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.