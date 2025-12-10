پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با اعلام اینکه براساس قانون برنامه هفتم توسعه باید ۵۰ درصد دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای تحصیل کنند، گفت: سرعت توسعه این رشتهها در استان کرمانشاه باید افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه با حضور مدیرکل دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، افزود: نخستین هنرستان جوار صنعت مهرماه امسال راهاندازی شد و این روند باید بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به سرانه فضای آموزشی بالاتر استان نسبت به میانگین کشور، گفت: پراکنش فضاهای آموزشی مناسب نیست و باید کمبودها در مناطق خاص برطرف شود.
وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی قبولی در سال جاری افزود: این روند باید تداوم یابد و ارتقا پیدا کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش شورای آموزش و پرورش را از وزینترین و مؤثرترین شوراهای هر استان دانست و اظهار کرد: ساختار فرهنگی، آموزشی و تربیتی هر استان در این شورا پایهریزی میشود و تصمیمات آن باید با دقت و جامعنگری اجرا شود.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل گفت: هرچند تعداد این کودکان در استان زیاد نیست، اما «حتی یک نفر هم برای ما قابل قبول نیست» و دستگاههای آموزشی باید با برنامهریزی مستمر، زمینه بازگشت کامل آنان به چرخه تعلیم و تربیت را فراهم کنند.