به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد دولت و وزارت نیرو در مسئله بحران آب، خواستار توجه بیشتر به موضوع انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی شد و گفت: بحران آب مسئله چند بعدی و چند محوری است و شاهد آن هستیم که وزارت نیرو نسبت به این مسئله بی توجهی نشان می‌دهد؛ بنابراین ابتدا لازم است خود دولت نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشد و جلسه‌ای را با این محوریت با کارشناسان برگزار کند.

علی آذری افزود: استان خراسان رضوی در حوزه آب‌ های مرزی و آب‌ های تحت الارضی وضع خوبی دارد با این حال، برای بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های آبی کشور طرح انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس در حال انجام است تا خراسان رضوی نیز بتواند برای حوزه صنعت از این آب استفاده کند.

وی ادامه داد: موضوع چاه‌های غیرجاز و رفتار‌های سنتی در حفر چاه و برداشت آب‌های زیرزمینی مسئله‌ای است که وزارت نیرو و سازمان‌های تابع آن در خراسان رضوی باید به آن ورود جدی بکنند و از ارائه آمار‌های بی فایده خودداری کنند و دولت باید با بازرسی‌های گسترده‌تر تدبیری در این زمینه بیندیشد.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر نیرو گفت: در حال حاضر ما از ظرفیت آب‌های مرزی استفاده نمی‌کنیم، در گذشته و در خراسان شمالی مسئله انتقال طرح آب از مرز سَرانی به عنوان طرح ارزشمند رقم خورد و با اجرای طرح مشابه در خراسان رضوی نیز میتوان از هدر رفت آب‌های مرزی جلوگیری کرد.

وی افزود: امیدواریم سد شوریجه هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد تا با مدیریت درست آن بحران آب مشهد و خراسان رضوی نیز برطرف شود.