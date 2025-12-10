پخش زنده
کمیته امداد نجف آباد کمک هزینه اجاره مسکن به مددجویان پرداخت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نجفآبادگفت: درحال حاضر ۷۴۰۰ خانواده نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند، که از این تعداد، حدود هزار و ۷۰۰ خانواده مستاجر و بخش قابل توجهی از آنان با مشکلات جدی در تامین هزینه اجاره مسکن مواجه هستند.
غلامحسین رستمی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان بهعنوان کمک هزینه اجاره مسکن در چند مرحله به خانوارهای نیازمند پرداخت شده که سرانه این کمکها به طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
وی گفت: بخشی از اعتبارات پرداختشده از محل کمکهای خیرخواهانه خیران شهرستان تامین و هزینه شده است.