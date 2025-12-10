حفاری غیراصولی یک پیمانکار گاز، ارتباط مخابراتی دو شهرستان کلات و درگز را قطع کرد.

حفاری غیراصولی، عامل قطع ارتباط مخابراتی درگز و کلات

حفاری غیراصولی، عامل قطع ارتباط مخابراتی درگز و کلات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار درگز گفت: پیمانکار شرکت گاز در این شهرستان در مسیر جاده چاپشلو به درگز، بدون هماهنگی برای تعیین مسیر کابل فیبر نوری اقدام به حفاری کرده بود که با قطع کابل مخابراتی از قوچان به درگز، ارتباط مخابراتی شهرستان حدود ساعت ۱۵ دیروز، سه شنبه قطع شد.

مجتبی بزم آرا افزود: با قطع فیبرنوری، همه ارتباطات تلفن همراه، تلفن ثابت و اینترنت ثابت در دو شهرستان درگز و کلات قطع شد که با تلاش عوامل مخابرات، حوالی ساعت ۱۹، فیبر نوری تعمیر و ارتباط برقرار شد.

او به طرح اتصال خط فیبر نوری از کلات به مشهد اشاره کرد و گفت: در صورتی که اتصال مخابراتی فیبرنوری در شهرستان‌های قوچان-درگز-کلات- مشهد به صورت یک حلقه متصل برقرار شود، در صورت قطع فیبر نوری، ارتباط از سوی دیگر این رینگ (حلقه) مخابراتی برقرار می‌شود.

شنبه ۱۶ آذرماه نیز برخورد بیل مکانیکی شهرداری سرخس با خط اصلی لوله آب شرب، موجب قطع آب در این شهر مرزی در خراسان رضوی شده بود.

شهرستان کوهستانی و مرزی درگز با ۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۵۴ کیلومتری شمال مشهد و در جوار مرز ایران و ترکمنستان واقع است.

این شهرستان علاوه بر چهار شهر درگز، لطف‌آباد، نوخندان و «چاپشلو»، ۱۳۶ روستا دارد.