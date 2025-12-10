به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در پی بارش‌ها که از دیروز شروع شد ارتفاعات کوه دنا شاهد نخستین بارش‌های برف بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: در پی این بارش‌ها دیروز و امروز مناطق دیشموک و سرآسیاب یوسفی به ۱۱ میلیمتر بارش رکوردار بار‌های دیروز و امروز بودند.

حسامیان افزود: در پی این بارش‌ها در مناطق ممبی ۹ میلی متر قلعه رئیسی ۸.۵ میلی متر، لیکک ۸.۱ میلی متر، برم سبز ۷ میلی متر فیلگاه ۵ میلی متر، لنده ۴.۳ میلی متر دهدشت ۲.۹ میلی متر، وزگ ۲ میلی متر، ستنگان ۱ میلی متر، منصورخانی کاکان ۱ میلی متر، تنگ سرخ ۱ میلی متر، یاسوج فرودگاه ۳. میلی متر، یاسوج دولت آباد ۳. میلی متر، سی سخت ۰۳ میلی متر و گنجه‌ای.۲ میلی متر باران بارید.