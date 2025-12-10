به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز در ارتفاعات غربی تا مرکزی استان با بارش باران و برف همراه است.

تاکامی با اشاره به اینکه بارش باران در سواحل نیمه غربی را شاهد هستیم؛ افزود: فردا بطور موقت از ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما از اواخر وقت فردا تا ظهر جمعه بارش باران و وزش باد در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از ظهر جمعه تا اواخر شنبه جو استان پایدار می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز قراخیل قائمشهر با ۲۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۲ درجه سانتی گراد بالای صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا امروز مواج و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.