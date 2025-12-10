پخش زنده
در مراسم نکوداشت خدمات داوطلبانه و جشن بزرگداشت مقام زن و مادر، از تلاشهای ۲۵۰ داوطلب جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: این مراسم به منظور قدردانی از افرادی است که با نیت خالص و بدون هیچگونه چشمداشتی در جهت تحقق اهداف انساندوستانه قدم برمیدارند.
بخشی با اشاره به بیش از ۲۰ هزار داوطلب بالای ۳۵ سال که در سامانه عضویت جمعیت هلال احمر استان ثبتنام کردهاند، گفت: ۲۵۰ نفر از این داوطلبان فعال در مراسم حضور پیدا کرده و به خاطر خدمات مؤثرشان مورد تجلیل قرار گرفتند که این نشاندهنده تلاش مستمر آنها برای ارتقای سلامت اجتماعی و کمک به نیازمندان است.
سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، افزود: داوطلبان پارسال در پروژههای مختلفی مانند کاروانهای سلامت، طرح نیابت و بانک امانات تجهیزات پزشکی مشارکت داشتهاند و خدمات آنان به ویژه در تهیه و توزیع بستههای معیشتی و گسترش فرهنگ اهدای خون، حائز اهمیت است.
بخشی با اشاره به همزمانی این مراسم با بزرگداشت مقام زن بر اهمیت نقش بانوان در جمعیت هلال احمر تأکید کرد و افزود: بانوان به عنوان نیرویی مؤثر در فعالیتهای انساندوستانه و داوطلبی هستند.
سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه تجلیل از داوطلبان در سطح شهرستانها نیز ادامه دارد، گفت: اهمیت استمرار مشارکت داوطلبان در فعالیتهای خیرخواهانه بسیاز زیاد است.