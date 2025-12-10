پخش زنده
پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش تولید هرچه سریعتر و با اولویتبندی دقیق دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت رفع موانع تولید در استان گفت: پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش تولید باید هرچه سریعتر و با اولویتبندی دقیق دنبال شود و بانکها در این زمینه با جدیت بیشتری تأکید کرد.
سید محمدرضا موالیزاده اظهار کرد: از موارد مهم مصوبات سفر رییس جمهور به استان موضوع ارائه تسهیلات به بخش تولید است.
وی با اشاره بر ضرورت تسریع و بهبود روند پرداخت تسهیلات ۱۱٫۵ همتی مصوب سفر ریاستجمهوری به استان گفت: تاکید ما بر این است که بررسی پروندههای متقاضیان این تسهیلات باید بهصورت فشردهتر و با اولویتبندی بیشتر دنبال شود.
استاندار خوزستان همچنین خطاب به بانکها تاکید کرد: بانکهایی که تاکنون پرداخت مطلوبی نداشتهاند، باید با جدیت بیشتری پیگیر این امر باشند و در صورتی که متقاضیان واجدشرایط نبودند بهسرعت پروندههای جایگزین واجدین شرایط را بررسی و دنبال کنند.
وی هدف نهایی را پرداخت هرچه سریعتر این تسهیلات به متقاضیان دارای شرایط عنوان کرد و گفت: این پرداخت باید با نگاهی تسهیلگرانه و با اجتناب از سختگیریهای غیرضروری که موجب تعویق کار میشود، انجام پذیرد.