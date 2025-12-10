

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل گمرک کرمانشاه با اشاره به جایگاه نخست این گمرک در بین گمرکات استان کرمانشاه و رتبه دوم در بین گمرکات کشور در صادرات کالا به کشور عراق افزود: در هشت ماهه سالجاری ۶۵۷ میلیون و ۷۳۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۲۴ هزار تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴ درصد و از لحاظ وزن ۲۴ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات استان تصریح کرد: این میزان کالا‌های صادراتی از گمرک خسروی شامل صادرات کالا‌های اظهار شده در آن گمرک و کالا‌های صادراتی دیگر گمرکات کشور است که از طریق گمرک خسروی (عبوری) به عراق ارسال می‌شود که از مجموع صادرات کالای خروجی از گمرک خسروی، ۴۱۵ میلیون دلار آن به وزن یک میلیون تن کالا‌های اظهار شده در آن گمرک است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن، رشدی ۲۶ درصدی و از لحاظ ارزش، بدون تغییر بوده است.

نیک روش، میزان صادرات کالا‌های دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک خسروی (عبوری) به کشور عراق ارسال شده است را ۲۴۲ میلیون و ۷۵۹ هزار دلار کالا به وزن ۵۰۰ هزار و ۸۸۵ تن عنوان کرد و افزود: این میزان کالای ارسالی از دیگر گمرکات کشور به مقصد عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۳ درصد و از حیث وزن ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی عمده کالا‌های صادراتی عبوری از این گمرک را سیب درختی، میلگردآجدار، کامپاند، کلم بروکلی، سبوس برنج، پودر شیرخشک، خوراک آبزیان، انواع پنیر عنوان کرد.