شاخص آلودگی هوا در سمنان و شاهرود در وضعیت هشدار نارنجی « ناسالم برای گروه های حساس » قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کیفیت هوای شهرهای سمنان و شاهرود صبح امروز چهارشنبه چهاردهم آذر ماه در وضعیت نارنجی ( ناسالم برای گروه های حساس) قرار دارد .
کیفیت هوای سایر شهرهای استان سمنان در وضعیت زرد «قابل قبول» است .
در شهرهای با وضعیت قرمز همه گروهها و در شهرهای با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمیشود و افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.
بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران در خصوص آلودگی هوا و بهدنبال افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا، برخی کلاسهای مدارس و دانشگاه های استان سمنان، بصورت مجازی است .
شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.