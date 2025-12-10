به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۱ و در یکی، دو ساعت گذشته با عدد ۱۵۹، گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای همه افراد است.

سعید محمودی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در ۱۰ منطقه در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای همه افراد است، اضافه کرد: کیفیت هوا در ۱۲ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا، بیانگر شرایط ناسالم و آلوده برای افراد حساس است.

او اظهار کرد: شرایط کنونی برای حضور افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار و تردد‌های غیرضروری در سطح شهر مناسب نیست.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.