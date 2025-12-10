در آخرین روزهای پاییز ، برف وباران در گوشه وکنار استان بارید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت: سامانه بارشی از ساعاتی پیش فعالیت خود را در منطقه آغاز کرده است و تا فردا عصر شاهد بارش برف وباران هستیم.

نوروز ملکی افزود:درمناطق مرتفع همچون سرچشمه شهر افوس وکوهستان‌ها بارش‌ها به شکل برف است ودر پایین دست باران پاییزی را شاهد هستیم.

وی گفت: همچنین بارش برف شهرستان فریدونشهر را سفید پوش کرده است و سامانه بارشی بعدی از اواسط هفته آینده وارد منطقه می‌شود.

همچنین بارش برف هوای شهرستان سمیرم را زمستانی کرد.