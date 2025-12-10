ساخت دستگاه پالم یار توسط سیدحسین حسینی‌نژاد و امیرحسین خواجه‌حیدری، به‌عنوان یکی از طرح‌های برتر بخش کشاورزی بیست‌وهفتمین جشنواره جوان خوارزمی معرفی و رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ساخت دستگاه هوشمند و چندمنظوره پالم‌یار» توسط دانش آموزان استان کرمان؛ سیدحسین حسینی‌نژاد و امیرحسین خواجه‌حیدری، به‌عنوان یکی از طرح‌های برتر بخش کشاورزی بیست‌وهفتمین جشنواره جوان خوارزمی معرفی و رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

نخل خرما از مهم‌ترین محصولات کشاورزی جنوب کشور است، اما عملیات رایجی مانند برداشت، گرده‌افشانی، هرس و سم‌پاشی همچنان با روش‌های سنتی و پرخطر انجام می‌شود؛ روشی که هر ساله موجب بروز حوادث جانی، فرسایش جسمی نیروهای کار و اتلاف زمان و هزینه می‌شود.

دستگاه «پالم‌یار» با هدف رفع این مشکلات و مکانیزه‌سازی فعالیت‌های نخلداری طراحی شده است. این دستگاه یک ربات هوشمند بالابرنده است که می‌تواند به‌صورت ایمن و قابل‌حمل روی درخت خرما حرکت کرده و عملیات مختلف کشاورزی را بدون نیاز به صعود دستی کارگران انجام دهد. کاهش خطر سقوط، افزایش سرعت کار، کاهش هزینه‌های باغداری و جلوگیری از آسیب به تنه درخت از مزیت‌های اصلی این دستگاه به شمار می‌رود.

به گفته تهیه‌کنندگان طرح، اجرای موفق «پالم‌یار» می‌تواند به کاهش چشمگیر تلفات انسانی و افزایش بهره‌وری تولید خرما منجر شود و زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های هوشمند محلی در بخش نخل‌داری باشد. کارشناسان کشاورزی و نخل‌داران استان‌های جنوبی در صورت تأیید فنی، این نوع ابزار را گامی مؤثر در صنعتی‌سازی و امن‌سازی عملیات نخل‌داری ارزیابی می‌کنند.

این طرح نمونه‌ای از نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در هوشمندسازی کشاورزی سنتی و حل مسائل واقعی جامعه است.

جشنواره جوان خوارزمی هر سال توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای آگاهی از ثبت‌نام و جزئیات جشنواره به وبگاه رسمی آن به نشانی kharazmi.sampad.gov.ir مراجعه کنند.