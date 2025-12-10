هشدار ایمنی در ایلام: از توقف و تردد روی مسیلها خودداری کنید
شهردار ایلام با هشدار نسبت به بارشهای شدید، از شهروندان خواست از تردد و توقف در مسیرهای ساختهشده روی مسیلها پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «افشین مظفری» شهردار ایلام اظهار داشت: با توجه به حجم بارشها، شهروندان باید تا زمان عبور کامل سامانه بارشی و عادی شدن شرایط جوی، از ترددهای غیرضروری در خیابانهای واقع در بلوارهای آزادی و صنایع، پارکینگ شهرداری، شهرک هجرت و خیابان پونه خودداری کنند.
وی افزود: این نقاط بر روی مسیلها واقع شده و احتمال آبگرفتگی شدید یا حوادث غیرمترقبه در آنها وجود دارد.
شهردار ایلام با اعلام آمادگی کامل مدیریت شهری برای مقابله با سیلابهای احتمالی، اضافه کرد: ۲۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری، فضای سبز، اجرائیات و عمرانی به همراه تمامی ماشینآلات و تجهیزات سبک و سنگین شهرداری در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
مظفری درباره وضعیت فعلی شهر ایلام توضیح داد: آبگرفتگیهای جزئی و موقت در برخی نقاط شهر ایلام گزارش شد که با تلاش نیروهای خدماترسان، رفت و آمد در معابر عمومی شهر بدون مشکل خاصی جریان دارد.