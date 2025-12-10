به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد با اشاره به آغاز آبگیری دوباره تالاب کانی‌برازان این شهرستان گفت: ورود رواناب‌ها و جریان‌های سطحی ناشی از بارندگی اخیر موجب افزایش تراز آبی تالاب و آغاز احیای تدریجی آن شده است و این بارش‌ها نقش مهمی در جبران بخشی از افت سطح سفره‌های کم‌عمق و تأمین آب ورودی تالاب داشته‌اند.

فاروق سلیمانی افزود: با توجه به خشکسالی شدید تابستان امسال و افت چشمگیر منابع سطحی، تالاب کانی‌برازان که در ماه‌های گذشته به‌طور کامل خشک شده بود، خوشبختانه در اثر بارش‌های مؤثر دو روز اخیر روند آبگیری خود را آغاز کرد.

سلیمانی، با اشاره به اینکه تا ۱۷ آذرماه بارش مؤثری در منطقه ثبت نشده بود، اظهارکرد: نیرو‌های یگان در روز‌های اخیر علاوه بر پاکسازی و بازگشایی ورودی‌های آبی و رفع انسداد مسیر‌های طبیعی جریان آب، نسبت به شناسایی و جمع‌آوری موتورپمپ‌های غیرمجاز برداشت آب از رودخانه مهاباد نیز اقدام کرده‌اند تا از هدررفت منابع آبی ورودی و کاهش فشار بر جریان طبیعی رودخانه جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد ابراز امیدواری کرد: با تداوم بارندگی‌ها و مدیریت بهینه منابع آبی، فرآیند احیای زیستگاهی تالاب کانی‌برازان در ماه‌های آینده تثبیت شده و امکان بازگشت پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم شود.