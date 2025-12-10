به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در آیین سالانه مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و با حضور خانم دکتر بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، دکتر اسماعیلی، معاون راهبردی رئیس‌جمهور و دکتر صادق، وزیر راه و شهرسازی، از زنان کارآمد و اثرگذار کشور در عرصه حکمرانی از جمله خدیجه جشن پرور، فرماندار روانسر تجلیل شد.

در فهرست امسال ۱۳ حکمران زن برگزیده کشور معرفی شد. این انتخاب بر اساس شاخص‌هایی همچون کارآمدی مدیریتی، نوآوری، توسعه‌محوری، تقویت مشارکت اجتماعی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مؤثر در سطح محلی صورت گرفته است.

جشن‌پرور نخستین فرماندار زن استان و از مدیران اهل سنت است که طی دوره مسئولیت خود، علاوه بر اقدامات زیرساختی، خدمات عمومی و مدیریت بحران، ابتکار‌های اقتصادی مهمی را نیز دنبال کرده است؛ پیوند میان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین نقاط برجسته در ارزیابی ستاد انتخاب حکمرانان موفق بوده است.