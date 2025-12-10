مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از کاشت ۲ هزار نهال به نام و یاد مادران همدانی در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسفندیار خزائی گفت: همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، به نام و یاد مادران ۲ هزار نهال در سراسر استان ۲۰ آذر با نام پویش «به نام مادر» کاشته خواهد شد.

او با اشاره به جایگاه حیاتی خاک در زندگی انسان افزود: در برنامه‌ها و طرح‌های منابع طبیعی، موضوع حفاظت و صیانت از خاک همواره در اولویت قرار داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تاکید کرد: در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تاکنون بیش از ۶ میلیون اصله نهال در استان همدان تولید و کاشته شده است.

خزائی تصریح کرد: این طرح ملی با هدف افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا می‌شود و مشارکت گسترده مردم در آن، ظرفیت‌های تولیدی استان را تقویت کرده است.