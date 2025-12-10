به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان (ستفا) جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز اجرای طرح تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در استان، این طرح را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ برای ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.

الهام زنجیری با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، هدایت هدفمند منابع قرض‌الحسنه به سمت اشتغال‌زایی واقعی و پایدار است گفت: در این راستا تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت قانونی ایجادشده، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و از کسب‌وکار‌های خرد، خانگی و نوپا حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه این طرح ویژه متقاضیانی است که قصد ایجاد یا توسعه کسب‌وکار دارند، افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای این تسهیلات، کارمزد پایین، عدم نیاز به سرمایه اولیه و فرآیند حمایتی قبل و بعد از دریافت وام است؛ چراکه بسیاری از افراد توانایی و مهارت لازم را دارند، اما منابع مالی کافی برای شروع ندارند و این طرح دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.

مدیر ستفا با اشاره به اینکه این طرح برای اولین‌بار در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اجرا می‌شود، تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ماهر را از دیگر اهداف اجرای آن دانست و گفت: بسیاری از مناطق استان ظرفیت‌های ارزشمندی دارند، اما نبود منابع مالی موجب شده جوانان به شهر‌های دیگر مهاجرت کنند. با این طرح، کسب‌وکار‌های کوچک و خانوارمحور می‌توانند با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان وارد چرخه تولید شوند.

زنجیری همچنین حمایت از فارغ‌التحصیلان و افراد دارای مهارت را یکی از محور‌های مهم این برنامه معرفی کرد و افزود: تمرکز بر افرادی است که تخصص دارند، اما امکان جذب در بازار رسمی کار برایشان فراهم نیست. این تسهیلات می‌تواند سکوی پرتاب آنها برای ایجاد شغل مستقل باشد.

وی گفت: جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با نقش جدید خود به‌عنوان نهاد واسطه توسعه‌ای متقاضیان را از مرحله شناسایی و بررسی مدارک تا معرفی به بانک و آغاز فعالیت اقتصادی همراهی می‌کند.

مدیر ستفا افزود: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و مبلغ ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به متقاضیان واجد شرایط اعطا می‌شود.

زنجیری با اشاره به نحوه ثبت‌نام، گفت: مراجعه متقاضی به جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، ارائه مدارک مورد نیاز، بررسی مدارک توسط واحد استانی و انتخاب متقاضیان واجد شرایط و اطلاع‌رسانی جهت ثبت‌نام در سامانه «تک» و ورود اطلاعات از مراحل ثبت‌نام است.

وی افزود: متقاضی نباید دارای بیمه تأمین اجتماعی باشد؛ نام متقاضی نباید در سامانه‌های تک و رصد اشتغال ثبت شده باشد.

زنجیری همچنین عدم سابقه چک برگشتی و داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان را از دیگر شرایط عناون کرد و گفت: تسهیلات ویژه متقاضیان رشته‌های فعال در سامانه تک خواهد بود و امکان دریافت وام برای ایجاد کسب‌وکار جدید یا توسعه کسب‌وکار موجود وجود دارد.

وی با بیان اینکه متقاضی نباید بیمه تأمین اجتماعی باشد، افزود: در صورت داشتن بیمه خویش‌فرما، امکان دریافت تسهیلات برای توسعه کسب‌وکار وجود دارد و داشتن دو ضامن معتبر نیز الزامی است.

مدیر ستفا با بیان اینکه مبلغ وام بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان با سود و کارمزد چهار درصد است، گفت: افراد برای کسب اطلاعات بیشتر به جهاددانشگاهی استان واقع در خیابان پاسداران، خیابان قدس مراجعه کرده و یا با شماره تلفن‌های سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان؛ ۳۲۲۱۹۳۵۶-۰۵۶ تا ۸؛ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل کنند.