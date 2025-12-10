مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، باید دمای ادارات بر روی دمای آسایش، ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود و مصرف گاز ۲۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود برادران نصیری گفت: با اجرای مصوبه هیئت وزیران، طرح پایش دمای ادارات و دستگاه‌های اجرایی گیلان با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی از سوی واحد‌های بهره برداری و حراست شرکت گاز و با همکاری بسیج ادارات در سطح استان آغاز شده است.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا و لزوم رعایت دمای آسایش در ادارات و مشترکان گاز خانگی، افزود: تمامی دستگاه‌ها موظفند دمای ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه دمای آسایش تنظیم کرده و مصرف گاز خود را در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: همچنین استفاده از گرماتاب‌ها و وسایل گرمایشی در فضای باز غیرمجاز است و در صورت مشاهده این تخلف ها، گاز آن مشترک به مدت یک هفته قطع خواهد شد.

مسعود برادران نصیری با اشاره به نقش مهم بخش دولتی در مدیریت مصرف انرژی، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید سامانه‌های گرمایشی خود را بهینه‌سازی کنند و این سامانه‌ها یک ساعت قبل از شروع فعالیت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شود و همچنین تمامی سامانه‌های گرمایشی ادارات باید در روز‌های تعطیل خاموش باشند.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح، گفت: رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، موجب افزایش تاب‌آوری شبکه گاز و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی در روز‌های سرد سال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان ضمن قدردانی از مشارکت مشترکان استان، گفت: امیدواریم مشترکان با رعایت دمای آسایش، صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی و استفاده از پوشش گرم در روز‌های سرد، به حفظ پایداری شبکه گاز کمک کنند.