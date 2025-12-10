

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، به گفته مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری، این دستاورد با هدایت و حمایت‌های استاندار و تلاش دفتر امور روستایی و همکاری اداره کل پست و بنیاد مسکن استان به دست آمده است.

اجرای طرح هوشمندسازی پلاک‌های آبی روستایی در کرمانشاه با هدف ایجاد یک نظام دقیق برای آدرس‌دهی و ارائه خدمات به روستاییان، موجب شد این استان با تحقق ۱۹۷ درصدی شاخص‌های تعیین‌شده، در ارزیابی‌های سالانه وزارت کشور رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.

پلاک آبی هوشمند، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به دستگاه‌های خدمات‌رسان دارد. این سامانه بستری فراهم می‌کند تا نهاد‌هایی مانند شهرداری، آتش‌نشانی، اورژانس، شرکت پست، ادارات آب، برق و گاز و اتاق اصناف بتوانند خدمات خود را سریع‌تر و دقیق‌تر به روستاییان ارائه دهند. همچنین هر شهروند از طریق این کد، می‌تواند به‌صورت اختصاصی و دوطرفه با دستگاه‌های مربوطه ارتباط برقرار کند. این امکان، علاوه بر افزایش سرعت خدمات، زمینه اطلاع‌رسانی و حتی تبلیغات هدفمند را نیز فراهم می‌سازد.

هدف اصلی این طرح، هویت‌بخشی به اماکن روستایی و هوشمندسازی روستا‌ها است. اجرای آن در ۲۵۹۰ روستای دارای سکنه استان برنامه‌ریزی شده و با همکاری دهیاری‌ها، اداره پست و بنیاد مسکن در حال پیشرفت است. بر اساس برنامه تعیین‌شده، این طرح تا پایان سال جاری در مناطق روستایی استان تکمیل خواهد شد.