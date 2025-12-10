اداره‌کل هواشناسی استان ایلام میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های مختلف استان را تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد که بر اساس آن، بیشترین بارندگی در ایلام با بیش از ۱۲۱ میلی‌متر گزارش شده است.

ایلام: ۱۲۱/۱ میلی‌متر

ارکواز: ۸۵/۴ میلی‌متر

آبدانان: ۸۳/۰ میلی‌متر

ایوان: ۷۹/۰ میلی‌متر

دهلران: ۷۱/۴ میلی‌متر

سرابله: ۶۶/۶ میلی‌متر

بدره: ۶۶/۰ میلی‌متر

دره‌شهر: ۵۲/۸ میلی‌متر

لومار: ۴۶/۳ میلی‌متر

بلاوه: ۴۱/۷ میلی‌متر

هلیلان: ۳۲/۶ میلی‌متر

مهران: ۲۳ میلی‌متر

بر اساس این گزارش، بارش‌های اخیر در اغلب مناطق استان قابل توجه بوده و سامانه بارشی همچنان فعال است.

هواشناسی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های صادر شده، موارد ایمنی را به‌ویژه در مناطق مستعد سیلاب رعایت کنند.