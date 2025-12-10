اعلام آخرین میزان بارندگی استان ایلام تا صبح چهارشنبه ۱۹ آذر
ادارهکل هواشناسی استان ایلام میزان بارش ثبتشده در ایستگاههای مختلف استان را تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد که بر اساس آن، بیشترین بارندگی در ایلام با بیش از ۱۲۱ میلیمتر گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به نقل از هواشناسی استان ایلام، میزان بارندگی ثبتشده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در ایستگاههای مختلف استان به شرح زیر اعلام شد:
ایلام: ۱۲۱/۱ میلیمتر
ارکواز: ۸۵/۴ میلیمتر
آبدانان: ۸۳/۰ میلیمتر
ایوان: ۷۹/۰ میلیمتر
دهلران: ۷۱/۴ میلیمتر
سرابله: ۶۶/۶ میلیمتر
بدره: ۶۶/۰ میلیمتر
درهشهر: ۵۲/۸ میلیمتر
لومار: ۴۶/۳ میلیمتر
بلاوه: ۴۱/۷ میلیمتر
هلیلان: ۳۲/۶ میلیمتر
مهران: ۲۳ میلیمتر
بر اساس این گزارش، بارشهای اخیر در اغلب مناطق استان قابل توجه بوده و سامانه بارشی همچنان فعال است.
هواشناسی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای صادر شده، موارد ایمنی را بهویژه در مناطق مستعد سیلاب رعایت کنند.