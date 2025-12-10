دو استان اردبیل و گلستان ظرفیت های مشترک در حوزه کشاورزی دارند شباهت الگوهای کشت، ظرفیت‌های تولید محصولات راهبردی، نقش دو استان در امنیت غذاییِ کشور و همچنین فرصت‌های همکاری در توسعه صنایع تبدیلی و زنجیره ی ارزش کشاورزی.از جمله، این ظرفیت های مشترک است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این هفته رویداد ملی ایران جان به استان گلستان اختصاص دارد.

